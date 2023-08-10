Bursa Valiliği, "Nilüfer Müzik Festivali'ne Yasak" haberleri hakkında bir açıklama yaparak kamuoyunu bilgilendirdi. Valilik açıklamasında, bazı basın ve sosyal medya kaynaklarında yer alan "Nilüfer Müzik Festivali'ne Yasak" başlıklı haberlerin doğruluğuyla ilgili açıklamaların gerekliliğini vurguladı.

Nilüfer Belediye Başkanlığı'nın 01-03 Eylül 2023 tarihleri arasında Nilüfer-Balat Atatürk Ormanı'nda düzenlemeyi planladığı "7. Nilüfer Müzik Festivali" için güvenlik önlemleri ve emniyet personeli görevlendirilmesi talebinde bulunduğu belirtildi. Nilüfer Kaymakamlığı ise ormanlık alan içinde düzenlenecek olan festivalin güvenliği, trafik düzenlemeleri, yangın riskinin önlenmesi gibi önemli konularda gerekli tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğünü ifade etti.

Açıklamada ayrıca, kamuoyuna yansıyan haberlerde festivalin Valilik tarafından yasaklandığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulandı. Valilik, festivalin düzenlenmesine ilişkin alınan önlemleri ve uygun görülen şartları net bir şekilde kamuoyuna duyurarak, konuya dair yanıltıcı bilgilerin ortadan kaldırılmasına yardımcı oldu.

Böylelikle Bursa Valiliği, festivalin güvenli ve düzenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirlerin alındığını ve söz konusu festivalin yasaklanmadığını açıklamış oldu.