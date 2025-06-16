Mudanya Ocakbaşı Restaurant’ta düzenlenen “Yaza Merhaba” etkinliği, müzikseverleri bir araya getirdi.

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Program, yemekle başladı; ardından katılımcılar ritim atölyesinde eğlenceli anlar yaşadı. Günün büyük sürprizi ise Türk pop müziğinin usta ismi Ege Emektar oldu.

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Yaptığı konserlerle sık sık adından söz ettiren Emektar, bu kez eşi Serap Emektar'ın organizasyon fikriyle Bursa’da hayranlarıyla buluştu. Toprak Emektar Ritim Grubu ve Kadın Ritim Grubu ile birlikte mini bir konser veren sanatçı, enerjisi ve sahne performansıyla damga vurdu.

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Ege Emektar, nostaljik parçalarından yeni hitlerine uzanan geniş repertuvarıyla dinleyicilere adeta müzikal bir yolculuk yaşattı.

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Eğlencenin doruğa ulaştığı günde konuklar yazın coşkusunu doyasıya hissetti.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT