Bursa Büyükşehir Belediyesi, gençlerin yazılım alanında bilgi sahibi olmalarına ve kariyerlerine yön vermelerine yardımcı olmak amacıyla B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi'nde "Kod16 Bursa Kodluyor Projesi"ni başlattı. Yerli ve millî teknoloji hamlesine destek veren bu projede, akıllı şehircilik alanında sürdürülebilir insan kaynağı yetiştirilmesi ve yerli teknoloji üretimi hedefleniyor.

Proje, genç girişimci adaylarına yönelik olup, B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştiriliyor. Toplam 1019 başvurunun değerlendirildiği projeye kabul edilen 565 genç, Bursa'nın geleceğini kodlama yolunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Katılımcıların 391'i giriş seviye programa, 174'ü ise ileri seviye programa kabul edildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, proje kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüren gençleri ziyaret ederek sohbet etti. Ziyaret sırasında Başkan Aktaş, programa gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. "Bursa Kodluyor Projesi"nin, gençlere temel ve ileri seviye yazılım bilgisi kazandırarak yazılım kariyerlerine yönlendirmede önemli bir fırsat sunduğunu vurgulayan Başkan Aktaş, günümüzde hızla gelişen teknolojiye uyum sağlamak isteyen gençleri bir araya getiren bu programın önemine dikkat çekti.

Program, dört ana programlama dili üzerine yoğunlaşıyor: Java web development (ileri seviye), python veri bilimi eğitimi (ileri seviye), flutter mobil programlama (giriş seviyesi) ve frontend react web development (giriş seviyesi). Toplamda yaklaşık 4 ay sürecek olan bu eğitim programını başarıyla tamamlayan gençlere sertifika verileceği belirtiliyor.

Başkan Aktaş ayrıca, programı başarıyla tamamlayan 5 katılımcıya Bursa Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde iş imkânı sağlanmasının planlandığını açıkladı. Böylece gençler, edindikleri bilgi ve becerilerle hem kendi kariyerlerine yön verebilecekler hem de Bursa ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunabilecekler.

Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği "Kod16 Bursa Kodluyor Projesi", Bursa'nın gelecekteki akıllı şehircilik çalışmalarına önemli katkılar sunmayı hedefliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu tür inisiyatiflerle gençlerin teknoloji alanındaki potansiyelini desteklemeye devam edeceğini belirtti.