Mahmudiye mahallesinde meydan gelen kazada ticari taksiyle çarpışam motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza Mahmudiye mahallesi Edepali caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki sürücü Salih T. Yönetimindeki ticari taksi, sürücü Serkan D.(23) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

Kaza sonucu motosikletin sürücüsü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsünün 3.40 promül alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL cezai işlem uygulandı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.