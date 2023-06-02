Bursa’da kaliteli ve çağdaş eğitimin adresi olan YEK Eğitim Kurumları’nda eğitim hayatlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler, mezuniyet heyecanını yaşadı. Öğrencilerin yeni hayatlarına adım attıkları mezuniyet töreninde; sevinç, gurur ve duygu dolu anlar bir arada yaşandı.BURSA (İGFA) - 2022-2023 eğitim öğretim döneminin sonuna yaklaşırken, YEK Eğitim Kurumları muhteşem bir mezuniyet töreni ile son sınıf öğrencilerini yeni hayatlarında başarı dolu yolculuklara uğurladı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen görkemli törende, YEK Eğitim Kurumları Üst Yöneticisi Melike Erdoğan Kabukçu, Okul Müdürü Ali Korkmaz ve Okulun Kimya Öğretmeni Cemre Nur Ankaralı mezun olan öğrencilere veda konuşmalarını gerçekleştirirken, öğrencilere yeni hayat yolculuklarında başarı dileklerini paylaşıp, tebriklerini ilettiler.

YEK Eğitim Kurumları Üst Yöneticisi Melike Erdoğan Kabukçu, öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarının onlarla olmasını dilediklerini, hayatta her ne olursa olsun mutluluğun her türlü statü ve meslek kalıplarından daha önemli olduğunu vurgularken, hızla değişen yeni ve teknoloji odaklı dünyanın mezun olan gençler gibi genç ve çalışkan nesillerle değişeceğini sözlerine ilave etti.

YEK Eğitim Kurumları Fen Lisesi okul birincisi olan Nurdan Keskin, okulun bayrak ve flamasını kendinden bir sonra eğitim görmekte olan öğrenci arkadaşına devrederken, duygusal anlar yaşandı. Keskin’in konuşması ardından öğrenciler büyük bir heyecan ve mutlulukla keplerini göğe fırlattı ve birbirlerine mutlulukla sarıldı. Daha sonra öğrencilerden Eylül Ekin Altuntaş mükemmel bir piyano dinletisi gerçekleştirerek, mezuniyet töreninde bulunan herkesin ruhunu müziğe doyurdu.

Mezuniyet töreninde 2016 yılında YEK Eğitim Kurumları faaliyete başladığı ilk andan itibaren, sayısız emekleriyle kadroda bulunan ve 7 yıldır hiçbir desteğini esirgemeden hizmet vermekte olan Biyoloji Öğretmeni Semra Akbacalı’nın emekli olmasından dolayı öğretim süresi boyunca verdiği hizmetler adına kendisine teşekkür plaketi sunuldu.