Şimdilik Bursa şehir merkezinde Bahar Mahallesinde kurulan Pazar pazaryerinde daha sık görülen 2. El giyim eşyası tezgahlarına ilgi gün geçtikçe artmaya başladı.

Bursalı vatandaşlar, kullanmadıkları giyim eşyalarını daha önce temizlik(silme bezi) için kullanıyor ya da silme bezine uygun olmayanları, yardıma muhtaç kişilere hediye ediyordu. Kimileri ise eskiyen ya da giyilmeyen eşyaları çöpe atıyordu.

Dünya genelinde yaşanan ekonomik krizin, ülkemizde de son aylarda daha fazla hissedilmesinin ardından bazı alışkanlıklarda değişmeye başladı.

Eski kullanılmayan giyim eşyaları, bir süredir Türkiye genelinde 2. el sitelerinde satışa sunuluyordu. Ayakkabıdan, elbiseye, pantolondan, eteğe, saatten takılara kadar birçok giyim ve aksesuar eşyası internetten satılıyor.

2. el giyim ve aksesuarların diğer bir satış noktası olan Pazar pazaryerinde de stant sayıları gün geçtikçe artmaya başladı. Pazar pazaryerinin ana yola bakan kısmında boş yer bulan vatandaşlar, evlerinden getirdikleri 2. El eşyalarını satmaya başladı.

Mağazalarda 250-500 TL’ye satılan tişörtler 20 TL’ye, 500-1000 TL’den satılan pantolonlar 50 TL’ye, 1500-2000 TL’ye satılan ayakkabılar 50-100 TL’ye, 1000-2000 TL arasında satılan saatler 50 ila 150 TL, aksesuar takılar ise 5 ila 50 TL arasında fiyatlarla 2. El olarak satılıyor.

Gün geçtikçe müşterileri çoğalan tezgahlarda şimdilik az kullanılmış markalı eşyalar çoğunlukla tercih edilse de, alım gücü hiç olmayanların çok eskimiş eşyaları çok küçük bedellerle satın aldıkları da görülüyor.

Daha önce 2. El olarak ev eşyaları(mobilya ve beyaz eşyalar) dükkanlarına aşina olan Bursalılar, şimdide gün geçtikçe 2. El giyim eşyalarının satışlarına da şahit olmaya başladılar.