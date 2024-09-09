Avrupa'nın en iyi ve en kötü beş havalimanı, Google İnceleme puanlarına dayanan bir çalışma ile açıklandı. Çalışmaya göre, İGA İstanbul Havalimanı üst üste ikinci yıl Avrupa'nın en iyi havalimanı seçildi. 4,4 yıldız ve 101 bin 956 değerlendirme ile İGA zirvede yer aldı. Öte yandan, Girit'teki Kandiye Havaalanı 2,6 Google puanı ve 21 binden fazla inceleme ile Avrupa'nın en kötü havalimanı oldu.

İGA CEO'su Selahattin Bilgen, başarıları için teşekkür ederek, "İGA'yı Avrupa'nın en iyisi yaptığınız için teşekkür ederiz. Başarıyı kovalamaya kararlıyız" dedi. Bir Google yorumcusu, İGA hakkında, “Havaalanı muazzam, son derece temiz ve bakımlı” şeklinde yorum yaptı.