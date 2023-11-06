Osmangazi Belediyesi, Muradiye Mahallesi'nde yaşanan metruk bina sorununu çözmek amacıyla harekete geçti. Belediye, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden ve madde bağımlılarının sığınak haline getirdiği metruk binaları yıkmaya devam ediyor.

Osmangazi ilçesinde, güvenlik riski taşıyan ve görsel kirlilik oluşturan bu eski binalara yönelik düzenli çalışmalar yapan belediye, yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından metruk binaları birer birer yıkmaya devam ediyor. Son olarak, Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Muradiye Mahallesi'nde bulunan bir metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi.

Yıkım öncesinde, çevre güvenliği sağlanarak, iş makinesi desteğiyle bu tehlikeli yapı ortadan kaldırıldı. Yıkımın ardından oluşan moloz ve atıklar, kamyonlarla mahalleden uzaklaştırıldı. Bu şekilde, bölge sakinlerinin can ve mal güvenliği korunmuş oldu. Osmangazi Belediyesi, ilçedeki benzer sorunları çözmek için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.