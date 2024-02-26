Edinilen bilgiye göre, yangın Beyler Mahallesi Çınarlı Camii arkasında bulunan plastik kasalarının tutulduğu zeytinlik alanda meydana geldi.

Plastik sebze meyve kasaları bir anda alev alınca vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı. Alev almayan kasalar ise vatandaşlar tarafından yangın yerinden el birliği ile toplanıp uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan plastik kasaların üzerine köpük sıkarak alevleri söndürdü. Dumanlar ilçe merkezinde pek çok bölgeden görülünce vatandaşlar panik oldu. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA