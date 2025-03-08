Küresel ısınmanın en önemli göstergelerinden biri olan Gölbaşı gölü, kuraklık alarmı veriyor. Tarihi Osmanlı dönemine dayanan ve Osmanlı soyu olarak bilinen Karakeçili Yörüklerin yaşam sürdüğü Gölbaşı kırsal mahallesindeki göl, önceki yıllara oranla azaldı.



Kış döneminde yağmur ve kar yağışlarının yeterli miktarda düşmemesi nedeniyle Gölbaşı gölündeki su miktarı tarihinin en düşük seviyesine geriledi.

İçme ve sulama amaçlı kullanılan gölde önceki yıllarda sular kalan yüzlerce dönüm arazi açığa çıktı. Çölü anımsatan kuruyan alanlarda araçlar dolaşmaya başladı. Türkiye’de son 60 yıl içinde 240 gölden 186’sı kuruyarak göl olma özelliğini kaybetmişti.

Gölbaşı’da benzer bir şekilde hızla kurumaya başlayarak aşırı derecede su kaybı yaşamaya başladı. Suyun azalması nedeniyle bölgedeki tarımın geleceği de tehlikeye girmeye başladı. Biyolojik çeşitliliğin azalmasına neden olan göl, balıklar ve kuşlar içinde tehlike oluşturmaya başladı.

Uzmanlar, göldeki su seviyesinin azalmasının nedenleri arasında vahşi sulamanın geldiğini dile getirerek, bölgede tarım yapanların suyu doğru miktarda kullanmaları konusunda uyarıyor.

2024 yılına kadar yağışların bol olduğu Kasım-Aralık-Ocak-Şubat ve Mart aylarında su seviyesinin yüksek olduğu Gölbaşı gölünde ki su seviyesinin bu kez aynı dönemde yaz aylarında ki seviyeye düşmesi dikkat çekiyor. Gölbaşının diğer göller gibi kurumaması için şimdiden araştırmaların yapılarak önlemler alınması gerekiyor.