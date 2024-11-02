İsrail'in uluslararası kargo nakliye şirketi ZIM, Bursa'da protesto edildi.

Kendilerine Filistin İçin Bin Genç ve Direniş Çadırı adını veren iki grup, Gemlik Limanı'ndan İsrail'e sevkiyat yapan ZIM adlı firmaya karşı eylem yaptı.

İsrail'e gönderilmek üzere bekleyen konteynerlere, soykırıma uğrayan Filistinlilerin kanını temsil eden kırmızı boyalar fırlatıldı.

Filistin İçin Bin Genç adlı grup protesto görüntülerini, "İsrail'e sevkiyat yapan ZIM Lojistik firması bugün Gemlik'teydi. Direniş Çadırı ile beraber hesap sormak için harekete geçtik. Filistin Dostlarının olduğu hiçbir yerde size rahat yok!" ifadeleri ile paylaştı.

Hamas sözcüsü Ebu Ubeyde'nin konuşmasının yer aldığı videoda, eylemcilerin Filistin keffiyesi giydiği görüldü.

Direniş Çadırı da protestoya ait görüntüleri x sosyal medyada hesabından paylaştı.