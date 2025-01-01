Yeni düzenlemeye göre, asgari dolum tutarı 20 TL olarak belirlendi. Ayrıca, cihazlara 5 ve 10 TL'lik banknotlarla işlem yapılması mümkün olmayacak. BURULAŞ resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Değerli Yolcularımız, daha iyi hizmet verebilmek amacıyla, Kiosk cihazlarımızda 10 TL yükleme işlemi kaldırılacak, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL yüklemeye devam edilecektir. 10 TL yüklemek isteyenler için ise kredi kartlı kiosklarımız hizmet vermeye devam edecektir. Anlayışınız için teşekkür ederiz."