

Olay saat 16.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi 27. Metal sokakta meydana geldi. Oğuzhan A.(25), babası Refik A.(50) İle beraber araç lastiği tamiri için lastikçiye gittiler. Oğuzhan A., daha önce telefonda küfürleşip tartıştığı Mesut D.(44) İle işyeri önünde denk geldi. 2 genç arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Mesut D. Elindeki bıçakla Oğuzhan'ı göğsünden bıçakla ağır yaraladı. Şüpheli de darp sonucu başından yaralandı.

Yaralı genç özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şüpheli de yaralanarak İnegöl'deki özel hastanede tedavi altına alındı.

Şüpheli tedavinin ardından gözaltına alındı.

Şüpheli Mesut D., İfadesinde, "Bir kaç gün önce telefonda tartışmıştık, küfürleşme yaşandı. Olaydan sonra lastikçi önünde denk geldik. Tartışmada kavga ettik. Kavgada bende kendimi korumak için bıçak kullandım" dediği öğrenildi.

Şüpheli sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT