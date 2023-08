Türkiye'nin gurur kaynağı olan Bursalı iş insanı Erhan Turan (68), Fransa'da yaşayarak yüzmede 117 Türkiye rekorunu büyük bir azimle elde etmiştir. 19 Mayıs 2021'de Samsun'da başlattığı triatlon serisini, Cumhuriyet'in 100. yılına ithafen, anlamlı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. Triatlon alanında, İngiliz sporcu Raymond Wall'un elinde bulunan 101 günlük dünya rekorunu 7 Ağustos'ta 102 günle geride bırakarak, sadece bu başarısıyla değil aynı zamanda Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye de hak kazandı.

Erhan Turan, arka arkaya gerçekleştirdiği triatlon sayısıyla büyük bir başarıya imza atarak, 30 Ağustos'ta Çanakkale'de olma hedefiyle aralıksız bir şekilde triatlonlarına devam ediyor. Bu mücadelesiyle sadece kendi sınırlarını zorlamakla kalmayıp, aynı zamanda Türkiye'nin adını da dünya genelinde duyuruyor.

Erhan Turan'un gözü, 6 kıtada gerçekleştireceği triatlon serisinin son durağı olan 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da. Bu büyük yolculuk, sadece bireysel bir çaba değil, aynı zamanda ülkesine duyulan sevgi ve inancın bir ifadesi olarak görülüyor. Erhan Turan, sadece spor alanında değil, aynı zamanda özveri, azim ve dayanıklılık konularında da bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Erhan Turan kimdir?

İznik ilçesinin evlatlarından Erhan Turan, doğduğu bu topraklarda başladığı hayat serüvenine büyük başarılar sığdırdı. Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme bölümünden başarıyla mezun olduktan sonra, eğitim ve spor yolculuğunu İngiltere ve Fransa'nın sınırlarını aşarak sürdürdü. Hala Fransa'da, hukuk ve ekonomi alanlarında danışmanlık yaparak faaliyet gösteren bu girişimci ruhlu milli yüzücü, 117 Türkiye Master Yüzme rekorunu kucaklayan bir isim olarak öne çıktı.

Avrupa ve dünya master yüzme şampiyonalarında elde ettiği başarılarla adını duyuran Erhan Turan, sadece ulusal değil uluslararası arenada da parlayan bir yıldız haline geldi. 2004 yılında Fransa Master Yüzme Arena Turu'nda, yüzme yarışlarının en iyisi olarak bir yıl içinde elde ettiği yüksek puanlarla şampiyon unvanını kazandı. Bu zafer, sadece bireysel bir başarı değil, aynı zamanda azmin, çalışmanın ve disiplinin taçlandığı bir örnek olarak spor dünyasına ışık tuttu.

"Yılın yüzücüsü" ünvanı aldı

2005 yılında Nantes'ta gerçekleşen Fransa Master Şampiyonası'nda zafer elde eden Erhan Turan, bu büyük başarısıyla "Yılın Yüzücüsü" unvanını kazanarak eski Fransa Başbakanı Jean Marc Ayrault tarafından ödüllendirildi. Ulusal arenada kazandığı Fransa şampiyonluklarının yanı sıra uluslararası yarışmalarda da zirveye çıkan Turan, Fransa milli yüzme takımında yer alarak Avrupa şampiyonluğunu kazanan sporcular arasında yer aldı. Aynı zamanda antrenörlük ve baş antrenörlük gibi önemli görevleri de üstlendi.

Rekortmen yüzücü, üç yıl önce triatlon dünyasına adım atarak olimpik spor branşı olan yüzme, bisiklet ve koşuyu ardışık olarak gerçekleştirdiği triatlonla ilgilenmeye başladı. Türkiye, Fransa, Belçika, Polonya, Avusturya ve Amerika'da kazandığı birbirinden değerli şampiyonluklarla dikkat çeken Erhan Turan, "Cumhuriyet'in 100. Yılı ve Doğaya Duyarlılık Spor Aktiviteleri" (TC100-ARTFARN) kapsamında 19 Mayıs 2021'de Samsun'da başlattığı etkinlik serisini, Cumhuriyet'in 100. yılı olan 29 Ekim 2023'te Ankara'da sonlandıracak. Bu etkinlik, toplamda 2.023 kilometre yüzme, 2.123 kilometre koşu ve 8.888 kilometre bisiklet sürüşünü içeriyor ve TBMM, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Anıtkabir gibi sembollerin yer aldığı bir olimpik triatlonu içeriyor.

"Her kıtada en az 2 dünya rekoru"

Erhan Turan, 6 kıtada sürdüreceği bu triatlon serisiyle 29 Ekim 2023 Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara'da son bulacağını belirterek, "Avrupa, Asya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Okyanusya yani Avustralya'yı içeriyor. Her kıtada en az 2 dünya rekoru hedefimle bu zorlu yolculuğa çıkıyorum. Her kıtada 1,5 kilometre yüzme, 40 kilometre bisiklet ve 10 kilometre koşu gibi olimpik triatlona ek olarak 10 kilometre yüzme yapacağım. Şu an lojistik planlamalarımı yapıyorum ve bisiklet ve koşu parkurlarının yanı sıra yüzeceğim yerlerdeki köpek balıklarının yoğunluğunu araştırıyorum" şeklinde konuştu.