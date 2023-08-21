Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi açıklamaları, üniversite öğrencileri arasında heyecanla karşılandı. Erdoğan, üniversite öğrencilerine yönelik olarak "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacağız, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." sözleriyle yeni bir kampanyayı duyurdu.

Bu kapsamda, üniversite düzeyindeki öğrenciler vergisiz bir şekilde cep telefonu ve bilgisayar satın alma fırsatı elde edecekler. Ancak, öğrencilerin vergisiz elektronik kampanyasından faydalanabilmesi için örgün öğretim görenler arasında olmaları gerekmektedir. Ön lisans ve lisans bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, bu kampanyadan yararlanabilecekler.

Öte yandan, Açıköğretim (AÖF) ve uzaktan eğitim programlarında kayıtlı olan öğrencilerin vergisiz elektronik kampanyasından faydalanıp faydalanamayacakları henüz kesinlik kazanmamıştır. Bu konudaki detaylar, kabine toplantısında netleştirilecek ve kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Erdoğan'ın açıklamalarıyla gündeme gelen bu kampanya, yükseköğrenimdeki gençlere teknolojik imkanlar sunarak eğitim süreçlerine katkı sağlamayı amaçlıyor. Kampanyanın kesin şartları ve kapsamı, ilerleyen süreçte yapılacak duyurularla daha net bir şekilde ortaya çıkacaktır.