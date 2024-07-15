Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya Yolu Sanayi Caddesinde yaya üst geçidinin yapılması nedeniyle yolların geçici bir süre kapatılacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Mudanya Bursa istikametinde Sanayi Caddesi üzerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle yolun kapatılacağını açıkladı.

Büyükşehir tarafından yapılan tam açıklama şu şekilde:

Bursa Mudanya Yolu Sanayi Caddesinde yapım çalışmaları devam eden Raylı Sistem inşaat çalışmaları kapsamında, Geçit bölgesinde yaya üst geçidi yapılması için Mudanya Bursa istikametinde Sanayi Caddesi üzerinde 16.07.2024 ve 17.07.2024 tarihlerinde gece saat 01:00 ile 06:00 saatleri arasında Sanayi Caddesi araç trafiğine kapatılacak olup, trafik akışı alternatif güzergâhlardan sağlanacaktır.