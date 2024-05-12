Bursa'da bugün sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 9 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde bulutlu havayla beraber en yüksek sıcaklık 22 derece olacak.

İŞTE BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL 'DE HAVA NASIL OLACAK?

Bugün İnegöl'de sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 4 derece seviyelerinde seyredecek. Gün içerisinde parçalı bulutlu hava etkisini gösterirken en yüksek sıcaklık 20 dereceye kadar tırmanıyor.

İNEGÖL İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ