Kahramanmaraş Arama Kurtarma ve Ahde Vefa Derneği bünyesinde faaliyet gösteren, tamamı kadın gönüllülerden oluşan Bacıyan Arama Kurtarma Ekibi, olası afetlere hazırlık amacıyla enkaz tatbikatı gerçekleştirdi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Her ay düzenli olarak eğitim ve tatbikat yaparak afetlere karşı hazır olmayı hedefleyen MAK ekibi, bu ayki çalışmasını Bacıyan ekibiyle birlikte yürüttü.

Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğü’nün eğitim alanında gerçekleştirilen tatbikatta ekipler; enkaz altında kalan vatandaşların kurtarılması, ilk yardım uygulamaları ve kriz anlarında koordineli hareket etme konusunda pratik yaptı.

Gerçeğini aratmayan senaryolar eşliğinde yapılan tatbikat, ekip üyelerinin dayanıklılığını, hızını ve ekip ruhunu test etti.

Kahramanmaraş Arama Kurtarma ve Ahde Vefa Derneği Başkanı Ahmet Ali Kaba, tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, “Bacıyan Arama Kurtarma Ekibi, cesaretleri ve profesyonellikleriyle gurur kaynağımız. Her ay düzenlediğimiz tatbikatlarla ekiplerimizin yetkinliklerini artırıyor, afetlere her an hazır hale geliyoruz.” dedi.

Tatbikata katılan Bacıyan ekibi üyeleri ise, kadınların arama kurtarma çalışmalarında aktif rol üstlenerek ön yargıları yıktığını ve topluma örnek olduklarını ifade etti.