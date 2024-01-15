Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda hafta sonuna dikkat çekerek hava durumunun mevsim normallerinin altında olacağını belirterek,

“Genellikle mevsim normalleri üzerinden seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonundan itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey,iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı ve mevsim normaller, civarına, yer yer mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.” İfadelerine yer verdi.



Valilik Uyardı

Bursa Valiliği’nin sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada da Bursalı vatandaşları yaşanabilecek uyarılara karşı uyarı yapıldı.

Yapılan açıklama şöyle;

“Bu gece saatlerinden itibaren başlayacak olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, Bursa çevrelerşnde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklenmektedir.

Meydana gelebilecek; sel, su baskını yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Geçerlilik periyodu:16.01.2024 00:00 – 16.01.2024 19:00

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

BURSA İÇİN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ