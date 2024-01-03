Bugün sabah saatlerinde termometreler 6 derece olarak ölçülürken gün içerisinde çok bulutlu gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklık 19 derece seviyelerinde ölçülecek.

Perşembe günü termometreler sabah saatlerinde hava sıcaklığı 7 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde çok bulutlu gökyüzüyle birlikte termometreler 19 derece seviyelerinde ölçülüyor.

Cuma günü sabah saatlerinde sıcaklık 6 derece seviyelerinde ölçülüyor. Gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli gökyüzüyle birlikte en yüksek sıcaklık ise 20 derece seviyelerinde seyrediyor.

BURSA İÇİN HAVA DURUMU TAHMİNİ

İNEGÖL İÇİN HAVA DURUMU TAHMİNİ