Bursa Uludağ Üniversitesi Otonom Araç Geliştirme Grubu (OTAGG) kampüs içerisinde dolaşacak otonom aracın tanıtımını yaptı. Tasarlanan araç, TEKNOFEST Robotaksi Otonom Araç kategorisinde finale kaldı.

105 gönüllü üyeden oluşan OTAGG, Bursa Uludağ Üniversitesi çatısı altında farklı disiplinlerin bir araya gelmesi ile oluştu. Uzun bir süredir üzerinde çalışılan araç için, uzman danışmanlar ve Uludağ Üniversitesi başta olmak üzere farklı üniversitelerden mühendislik, fen ve sosyal bölümlerden önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve mezun üyeler katkı sağladı. Aracın şasi ve kabuk üretimi grup üyeleri tarafından gerçekleştirildi. Bu sene gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Robotaksi Otonom Araç kategorisi için geliştirilen OTAGG-01 özgün otonom aracı finale kalmayı başardı. 2.5 metre uzunluğunda otonom-4 seviyesindeki araç, geliştirilerek otonom-5 seviyesine geldiğinde içinde insan olmadan kampüs içinde dolaşması hedefleniyor.





Hedef otonom-5 seviyesi

Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve projenin yürütücülerinden Koray Aki, “2.5 metre uzunluğunda, tam otonom-4 seviyesinde bir araç. Bu aracımızı sensörler yardımıyla otonom hareket ettirebiliyoruz. Bundan sonraki seviye otonom-5 seviye oluyor. Bu seviyede direksiyon, fren ya da gaz pedalı bulunmuyor. Şu anda yaptığımız araç otonom-4 seviyesinde. Bunun arkasında büyük bir ekip var. Ekibimiz Uludağ Üniversitesi çatısı altında kurulmuş ve farklı mühendislik dallarından danışman hocalarımız bulunuyor. Sadece Uludağ Üniversitesi değil, Türkiye’nin diğer üniversitelerinden de üyelerimiz buluyor. Farklı firmalarda çalışan üyelerimiz de var. Hem Bursa’da hem de Türkiye’nin birçok yerinden üyelerimiz bulunuyor. Ekibimiz yaklaşık 105 kişiden oluşuyor. Otonom-4 seviyesinde olan aracımızın otonom-5 seviyesine çıkartmayı hedefliyoruz. Bu seviyede her hangi bir insana ihtiyaç duymadan hareket edebilecek” dedi.



TEKNOFEST’te finale kaldı

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Üniversitemizin topluluk ve grupları var. Bu araç uzun süre çalışmalar sonucu geliştirildi. TEKNOFEST’te zaten finaldeyiz, derece elde etmek istiyoruz. Kısa vadede amacımız bu. Bu araç hem TEKNOFEST gibi kıymetli yarışmalarda derece aldı. Ama asıl hedef kampüsümüz içerisinde dolaşacak. Dolayısıyla kampüs ve öğrencilerimizin hareketini sağlayabileceğimiz otonom araç düzeyine götürmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Rektör Yılmaz sözlerini şöyle tamamladı: “OTAGG içinde çeşitli mühendislik bölümlerinin ve öğrencilerin bulunduğu, sanayiden de Ar-Ge departmanlarında çalışmaktan olan mühendislerimizin destek verdiği 105 kişiden oluşan müthiş bir grup. Çok uzamadan kampüsümüzde kendi otonom aracımızın hareket edeceğini inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Araç önünde kurdele kesilmesinin ardından her türlü destek sağlayan sponsorlara plaket verildi.