AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın ve Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır, 16 Ekim Dünya Gıda ve Ekmek Günü'nü kutlamak amacıyla TBMM'de basın mensuplarıyla bir araya geldi. Milletvekili Aydın, Kestel Belediyesi'nin kendi ürettiği yerli buğdaylarla hazırladığı "Türkiye'nin en ucuz ekmeği" projesini övdü ve diğer belediyelere örnek olması gerektiğini vurguladı.

Kestel Belediyesi, 4 yılı aşkın süredir Türkiye'nin en ucuz ekmeğini vatandaşlara sunarak takdir topluyor. Ancak artan ham madde fiyatları nedeniyle yıllık 800 ton un ihtiyacını karşılamak amacıyla geçen kasım ayında 25 ton buğday ekmişti. İlçenin farklı bölgelerinde ekilen yerli buğdayın ilk hasadı sona erdi. Bu sayede Kestel Belediyesi, kendi fırınında günlük 6 bin ekmeği üreterek, aylık bin lira tasarruf sağlayan 1 haneden yıllık 12 bin lira ve toplamda 2 bin haneden aylık 2 milyon lira, yıllık ise tam 24 milyon lira katkı elde ediyor.

Milletvekili Muhammet Müfit Aydın, 16 Ekim Dünya Gıda ve Ekmek Günü vesilesiyle TBMM'de yaptığı açıklamada, dünyada açlıkla mücadele eden milyonlarca insan olduğunu vurguladı. İsrafın, sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerine olan ihtiyacı daha da artırdığını belirtti. Aydın, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tahıl koridorunu açmaması durumunda BM verilerine göre 25 milyon insanın açlıktan öleceğini hatırlattı.

Konuşmasının devamında, Kestel Belediyesi'nin "Türkiye'nin en ucuz ekmeği" projesini öven Aydın, bu projenin diğer belediyelere örnek teşkil etmesi gerektiğini ifade etti.

Toplantının sonunda, TBMM'deki milletvekilleri ve basın mensupları, Kestel Belediyesi'nin yerli buğdaylardan ürettiği Türkiye'nin en ucuz ekmeğinden ikram edildi.