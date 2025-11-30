Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğü Pazartesi günü itibari ile yeniden açılıyor.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü görevine getirilen Abdülkadir Çay’ın göreve başlamasının ardından, Sakarya Bölge Müdürlüğü’nün yeniden açılmasına karar verildi. Bu gelişme, basın camiasında büyük memnuniyet oluşturdu. Yeni yapılanma çerçevesinde Sakarya Bölge Müdürlüğü, sadece Sakarya’dan değil; Kocaeli, Düzce, Bolu ve Zonguldak illerinden de sorumlu olacak. Bölge Müdürlüğü görevine, kurumun eski Sakarya Şube Müdürü olan İbrahim Çorbacı getirildi. BİK, 2024 yılı Temmuz ayında aldığı tasarruf tedbirleri çerçevesinde aralarında Sakarya ve Kocaeli şubelerinin de bulunduğu toplam 13 şubeyi kapatmıştı. O dönemde resmi ilan işlemleri İstanbul Şubesi üzerinden yürütülmüş, birçok personel ise nakil veya emeklilik sürecine girmişti. Yeni Genel Müdür Abdülkadir Çay’ın göreve gelmesiyle birlikte, kurumun yerel yapılanmasını güçlendirmeye yönelik ilk adımın atıldığı ifade edildi. BİK Sakarya Bölge Müdürlüğü 1 Aralık Pazartesi günü hizmete başlayacak.