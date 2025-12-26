Başkan Bozbey, “Turizm için Kuveyt’e gittik. Hangi projeleri beraber gerçekleştirebiliriz diye. Ne dedi biri biliyor musunuz? Benim amcam dedi, 80 senesinde Bursa'ya gitmiş, orada banyolardan yaralanmış, faydasını gördüğü için sonraki yıllarda sürekli ailesini arttırarak Bursa'ya devam etmiş. Şimdi biz de onun izinden gittik, Bursa'ya geldik, gidip geliyoruz. Ama gördük ki, Bursa bize biraz soğuk bakmaya başladı. Daha havaalanından girerken yetkililerinize söyleyin, bizlere bakış değişti dedi. Havaalanından girerken, biz önceki, ilk yıllardaki, geldiğimiz Türkiye'ye geldiğimiz yıllardaki gördüğümüz ilgiyi maalesef görmüyoruz dedi. Bir de çok pahalı oldu dedi. Şikayetlerden bir tanesi de bu. Çok pahalı dedi. İnanılmaz pahalı dedi yani. Şimdi, onlar pahalı deyince bizim vatandaşımız aklıma geldi, eyvah dedim yani. Bizler sadece gastronomimizde değil, tabi önemli, ama diğer tanıtacağımız ve bizim değerlerimizin yine onlar tarafından bilinmesini sağlayacak projelerle daha fazla insana Batılıyı, Doğulu'yu ya da Asyalıyı buraya getirmemiz lazım ya da yine Arap coğrafyasından. Yani turizm potansiyelini arttırmak zorundayız. Bununla ilgili büyükelçileri dahi davet ettik buraya. Büyükelçilerle program yaptık, onlara Bursa'yı anlattık. Ve bunun faydasını da önümüzdeki süreçte göreceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ