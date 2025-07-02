Toplantıda, özellikle BUSKİ’nin mali yapısı ve suyun maliyeti üzerine dikkat çeken ifadeler kullandı. Bozbey, şeffaf yönetim anlayışını vurgulayarak, “Hiçbir şeyin üstünü kapatma gibi bir durumumuz olamaz” dedi ve bu anlayışın sürdürüleceğini belirtti. BUSKİ’nin borcunun 2025 yılında 25 milyar liraya ulaşacağını daha önce mecliste dile getirdiğini hatırlatan Bozbey, o dönemde bu uyarısının siyasi bir söylem olarak algılandığını ifade etti.

Bozbey, şu anda bir metreküp suyun maliyetinin 72 lira olduğunu, ancak vatandaşlara 23 liradan verildiğini söyledi. Bu farkın sürdürülemez olduğuna dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı ve Sayıştay kararlarını hatırlatarak, maliyetin altında satışın mümkün olmadığını dile getirdi. Ancak konunun mecliste siyasi bir tartışma haline getirildiğini belirtti.

Tasarrufun önemine de değinen Bozbey, zam yapılmasının aynı zamanda tasarrufa teşvik olacağını söyledi. Kurumun geleceği ve halkın susuz kalmaması adına destek beklediklerini ifade etti. Barajlardaki su seviyesine de değinen Bozbey, barajlara hiç su gelmese bile yalnızca 84 günlük suyun kaldığını açıkladı. Bursalıların şu anda ciddi bir şekilde su tasarrufuna gittiğini belirten Bozbey, bu sürecin devam etmesi gerektiğini vurguladı. Çınarcık Barajı tamamlandığında rahatlama yaşanacağını ifade ederek, o zamana kadar tasarrufun elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.