İhtiyaç duyulan her noktada çalışmalar yürüttüklerini belirten Bozbey, bir kilometrelik asfalt atılıp kurdele kesilen dönemlerin geride kaldığını söyledi. Hizmetleri şova dönüştürmeden sürdürdüklerini belirten Bozbey, bir yıl içerisinde yüzlerce kilometre yol yaptıklarını ancak bunun vatandaş tarafından kullanılıyor olmasının yeterli olduğunu dile getirdi.

Bursa’daki projelerin yanı sıra Hatay’da da çeşitli çalışmalara destek verdiklerini ifade eden Bozbey, Hatay’da inşası devam eden Ulu Cami projesine değindi. Caminin, herhangi bir aksilik yaşanmaması durumunda Haziran 2026’da ibadete açılmasının planlandığını belirtti.

Bursa’da yeni park ve bahçelerin yapımının sürdüğünü söyleyen Bozbey, Atatürk Spor Salonu gibi önemli projelerin de hızlı ilerlediğini kaydetti. Yol düzenlemeleri, dere temizlikleri ve altyapı faaliyetlerinin kent genelinde yoğun şekilde devam ettiğini de sözlerine ekledi.