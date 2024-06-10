56 yaşında ki roman vatandaşı Rüstem Kurşunluoğlu çocuk yaşlardan itibaren büyük tutku ile çaldığı sol klarnetin artık yaşamını idame ettirme noktasında kendisini zorladığını söyledi.

“FATURALARIMI ÖDEYEMİYORUM”

Osmangazi Altıparmak üst geçidi dibinde çaldığı müzikle yoldan geçenlerin dikkatini çekmeye çalışan sanatçı, “Sokak sanatçılığı nedeniyle çok zor günler geçiriyorum. Evimin elektrik, su ve yakıt ihtiyaçlarını tam karşılayamadığım için eşim benden ayrıldı. Günde kimi zaman 200 kimi zaman 300 TL para kazanıyorum. Hiçbir sosyal güvencem yok. Yaşım ilerledikçe elden ayaktan düşüyorum. Ben artık kendimi güvence altına alacak bir adım atmam gerekiyor” dedi.

ÇÖPÇÜ OLMAYA RAZIYIM

Yaşından dolayı kendisine uygun bir iş bulamadığını ve çok çaresiz kaldığını söyleyen Rüstem Kurşunluoğlu, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey veya ilçe belediyelerimiz beni iş sahibi yapsın. Çöpçü olmaya razıyım. Belirli geliri olan bir işe ihtiyacım var. En azından yaştan dolayı emekli olabilmek için. Hiçbir güvencesi olmayan garip bir sanatçıyım. Ne olur benim elimden tutsunlar” diye konuştu.