Vali Uğur Turan başkanlığında Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya kurum müdürleri katıldı. Toplantıda devam eden projeler hakkında bilgi verildi.

Toplantıda konuşan Turan, 2025 yılında 27 kamu kurum ve kuruluşunca 506 projenin uygulandığını belirterek, "Projelerin 64 milyar 313 milyon lira maliyeti var. Bu yıl 13 milyar 979 milyon liralık kısmı uygulandı. Ulaştırma sektöründe 2 milyar 757 milyon lira yatırım yapıldı. Bunu 545 milyon lira ile madencilik, 455 milyon lira diğer kamu hizmetleri, 308 milyon lira ile tarım izlemiştir. Kuruluşlar bazında da 1 milyar 339 milyon lira ile TCDD 1. Bölge Müdürlüğü başta yer almaktadır. Bunu 1 milyar 233 milyon lira ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, 543 milyon lira ile Türkiye Petrolleri Trakya Bölge Müdürlüğü izlemiştir. Belediyeler tarafından da toplam 198 milyon liralık yatırım yapılmıştır" dedi.