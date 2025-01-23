Belediye, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iştirak şirketlerinden Tarım Peyzaj A.Ş. aracılığıyla yürütülen faaliyetler kapsamında, şehrin yeşil dokusunun korunması için titizlikle çalışıldığını belirtti.

Açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, 'Yeniden Yeşil Bursa' hedefi ile çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İştirakimiz Tarım Peyzaj A.Ş. marifeti ile yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, ekiplerimiz, şehrimizdeki ağaç ve bitkilerimizin korunması, sağlıklı büyümesi ve çevre düzenlemelerinin iyileştirilmesi için bakım ve budama faaliyetlerine aralıksız devam ediyorlar." denildi.