İnegöl Belediyesi tarafından Turgutalp Mahallesinde başlatılan şehrin ilk yerinde kentsel dönüşüm projesinde ilk etabın yıkım çalışmaları 2025 yılıyla birlikte başlamıştı. 15 blokta 95 daire ile 2 işyerinin bulunduğu birinci etap bölgesinde bir yandan yıkım çalışmaları devam ederken, İnegöl Belediyesi bu alanı şehrin arama kurtarma ekiplerine de açtı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANI ARAMA KURTARMA EKİPLERİNİN EĞİTİM ALANI OLDU

Yıkım alanını ve buradaki enkazları faydaya dönüştürmek adına İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Ekibi (İNDAK) ile İHH İnegöl Arama Kurtarma Ekiplerine bilgi verildi. Her iki ekip yıkım çalışmalarının devam ettiği günlerde alanda deprem tatbikatları ve enkazda arama kurtarma eğitimleri gerçekleştirdi. Şehrin dönüşüm alanı, arama kurtarma ekiplerinin gelişimi adına önemli bir eğitim alanına da dönüşmüş oldu.

GÖNÜLLÜ EKİPLER BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, kentsel dönüşüm alanında yapılan bu çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada gönüllü arama kurtarma ekiplerinin önemine dikkat çekti. Ülkemizin ve şehrimizin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatan Başkan Taban, “Bu gerçeği kabul ederek bununla yaşamayı öğrenmeliyiz. Yapabileceğimiz tek şey afetlere hazırlıklı olmak. Kentsel dönüşüm projemiz de depreme karşı aldığımız tedbirlerden biri. Şehrimizin daha sağlıklı yapı stoğuna kavuşması adına önemli bir adım. Aynı zamanda 6 Şubat depreminde bir kez daha gördüğümüz üzere bu alanda eğitimli ve bilinçli ekiplerin önemi büyük. Şehrimizde bu noktada önemli yapılanmalar var. İNDAK, İHH ve ANDA arama kurtarma ekipleri özverili çalışmalar ortaya koyuyorlar. Ve bu arkadaşlarımız gönüllü olarak bu faaliyetleri yürütüyorlar. Bizler de elimizden geldiğince onların yanında olmaya, imkanlar sunmaya gayret ediyoruz” dedi.

YIKIM ALANI FIRSATA DÖNÜŞTÜ

Turgutalp Mahallesinde 7 etapta tamamlanacak kentsel dönüşüm için ilk etabın yıkım çalışmalarının başladığını hatırlatan Başkan Taban, “Bu alan kentsel dönüşüm alanı olmakla beraber yıkım çalışmaları sırasında arama kurtarma ekipleri için güzel bir eğitim alanı da oldu. Bunu da fırsata çevirmek istedik. Arma kurtarma ekiplerimize bilgi verdik, bu alanda yıkımlar devam ederken eğitim ve tatbikatlar yapabileceklerini belirterek alanı ekiplere açtık. Yıkım süresince günlerce bir yandan ekiplerimiz burada çeşitli tatbikat ve eğitimler gerçekleştirdi. Gerçek binalarda, gerçeği aratmayan bir simülasyon alanı gibi oraya kullandılar. Faydalı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Ekiplerin gelişimi açısından da güzel oldu. Bir yandan yapıların yenilenmesi için çalışmalar sürerken bir yandan da ekiplerimiz eğitimlerle kendilerini geliştirme fırsatı buldu. Buna benzer çalışmaları daha önce Yeniceköy Mahallemizde yıkımı yapılan eski bir binada ve Alanyurt bölgesinde yapılan bir kentsel dönüşüm proje alanında gerçekleştirmiştik. Bugün 15 bloklu, 95 daireli bir alanda daha kapsamlı şekilde bir tatbikat yapılmış oldu” diye konuştu.

AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLI OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Başkan Taban, bu noktada daha önce de İnegöl Belediyesi’nin çalışma ve faaliyetleri olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: “Bizler bu işi ciddiye alıyoruz. Afetlere karşı hazırlıklı olmak istiyoruz. Bunun için göreve geldiğimiz günden bu yana çalışmalar yaptık. Şehrimizi Doğal Afet ve Riski İle Mücadele Eylem Planını hazırlayarak işe başladık. Bir yandan kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürürken bir yandan şehrin toplanma alanlarının belirlenmesi ve tatbikatlar gibi çalışmalar yapıldı. Arama kurtarma ekiplerimizi güçlendirmek adına çalışmalar yapıldı. Halhalca yolu üzerinde sürekli eğitimlerin yapılabileceği bir enkaz alanı oluşturduk. Vatandaşlarımız için Afet Çantası isimli mobil uygulamayı hazırlayarak kullanıma sunduk. Seminerler, sergiler ve çeşitli etkinliklerle farkındalık çalışmaları yaptık. Bundan sonra da benzer faaliyetlerimiz sürecek.”