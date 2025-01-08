Bursaspor Antalya kampındaki ilk antrenman maçında TFF 2. Lig ekiplerinden Sincan Belediye Ankaraspor’la karşılaştı. Mücadeleyi kamp çalışmalarını yerinde takip etmek isteyen Bursaspor Başkanı Enes Çelik de izledi. Teknik direktör Pablo Martin Batalla takımını Zekeriya Topayan, Eren Tunalı, Furkan Emre Ünver, Taha Can Velioğlu, Abdullah Tazgel, Barış Dalkıran, Furkan Özyapı, Ahmet İlhan Özek, Sedat Cengiz, Bora Yılmaz ve Mücahit Can Akçay’dan kurulu şekilde sahaya sürdü. Mücadelenin hemen başında MücahitCan Akçay’la önemli bir fırsatı değerlendiremeyen Yeşil Beyazlılar 39’uncu dakikada Oltan Karakullukçu’nun attığı golle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Bursaspor’da Mücahit açan Akçay’ın yerine oyuna Tahir Babaoğlu girdi. Ankaraspor 51’inci dakikada penaltıdan Berk Yiğit Kardağ’ın attığı golle farkı ikiye çıkardı. Bursaspor 54’üncü dakikada Eren Tunalı’nın asistinde Bora Yılmaz’ın attığı attığı golle farkı bire indirdi. Ankaraspor dakikalar 63’ü gösterdiğinde Abdussamed Karnuçu’ın attığı golle 3-1’lik üstünlüğü yakaladı. Teknik direktör Pablo Martin Batalla ilerleyen dakikalarda Ahmet İlhan Özek, Bora Yılmaz ve Barış Dalkıran’ın yerine oyuna Recep İnanç, Ercüment Sancaklı ve Mehmet Çetin’i oyuna aldı. İlerleyen dakikalarda başka gol olmayınca Bursaspor mücadele eden 3-1 yenik ayrıldı.

Yeşil Beyazlıla kamptaki ikinci antrenman maçında yarın saat 14.00’te TFF 3. Lig temsilcisi Mazıdağı Fosfatspor’la karşılaşacak.