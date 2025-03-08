Yeşil-Beyazlı kulübün Başkanı Enes Çelik sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

İyi Parti’nin değerli Genel Başkanı’na, Bursaspor ile ilgili güzel duygu ve düşünceleri için teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyemiz, Oğuzhan Kutlucan kardeşim, kendilerine formamızı takdim etti.

Bu vesileyle bir hususu belirtmek istiyorum Kulübümüz, malumunuz Türkiye’nin en büyük şehir takımlarından biridir. Maalesef, yanlış planlama ve yönetim anlayışları nedeniyle hiç hak etmediği bir noktadadır. Yerelde Bursamızı ve genelde Türkiye’mizi siyasiler yönetmektedir ve Bursaspor, altyapısında yüzlerce sporcu yetiştiren ve milli takıma onlarca sporcu gönderen bir spor kulübüdür. Ancak, bunca zaman hak ettiği desteği maalesef alamamıştır.

Başkanlığını yürüttüğüm yönetim kurulu, kulübümüzün hak ettiği desteği alabilmesi için var gücüyle çalışmaktadır. Bu hedef doğrultusunda, bize bir adım gelene, biz on adım gideriz. Küçük düşüncelerle bizi siyasilerle ilişkilendirmeye çalışanlara, aklıselim taraftarlarımız gereken cevabı verecektir.