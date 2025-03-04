Çelik, eski başkanlardan Mesut Mestan’ın, kulüpten olan toplam 38 milyon 183 bin TL (887 bin 650 avro ve 123 bin 509 dolar) tutarındaki alacağını tamamen sildiğini duyurarak kendisine teşekkür etti.

Çelik, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Borçsuz Bursaspor" hedefimiz doğrultusunda sıranın eski başkan ve yönetici alacaklarına geldiğini söylemiştik. Çağrımıza olumlu yanıt vererek alacağının tamamını silen Sayın Mesut Mestan’a şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki günlerde diğer değerli eski yöneticilerimizle de görüşmek üzere randevu talep edeceğim ve kendilerine ziyaretlerde bulunacağım.”