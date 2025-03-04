MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, Fatih Sergi Salonu’nda yapılan serginin açılışına, sanatçı Ertuğrul Tugay’ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Volkan Sert ile sanatseverler katıldı.

Sergide, Tugay’ın, yıllar içinde farklı ülke ve şehirlerde çektiği birbirinden etkileyici doğa ve dağ fotoğrafları yer alıyor. Sanatçının doğaya olan tutkusunu yansıtan eserler, ziyaretçilerden tam not aldı.

Ertuğrul Tugay, sergiye katılan sanatseverlere çektiği fotoğraflar ve dağda yaşadığı süreç hakkında bilgi verdi.

Üniversitede jeoloji bölümü okumuanın doğayla bağını daha da güçlendirdiğini belirten Ertuğrul Tugay, "Uzun yıllardır dağcılık yapıyorum. Yıllar önce dağların çağrısına iştirak etmeye başladım. Fırsat buldukça yıllık izinlerimde, hafta sonları hep dağda oldum. Dolayısıyla dağcılık benim için vakit ayırdığım bir şey değil yaşamımı şekillendiren bir unsur oldu. Dağda olmayı kimisi ızdırap kimisi yorgunluk olarak görebilir, ama benim için dağda olmak bambaşka bir duygu. Dağlara, doğanın içinde olmaya, şehrin karmaşasından uzak olmaya ve doğanın içerisinde olmaya gidiyorum. Bu işi bir terapi olarak görüyorum. Manisa’nın önemli turizm noktalarından birisi olan Spil Dağı’nda daha önce gidip kamp yaptım. Fakat Spil Dağı’nın milli park olması ve dağa çıkan bir yolun bulunması sebebiyle çabuk tüketiliyor. Spil Dağı’nın korunması ve insanların daha bilinçli olması gerekiyor” diye konuştu.

Serginin açılması için katkıları nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’e de teşekkür eden Sanatçı Ertuğrul Tugay, “Dağdan Doğadan” fotoğraf sergisinin 16 Mart’a kadar ziyaretlere açık olacağını söyledi.