Bursaspor Başkanı Enes Çelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Bursaspor taraftarlarına teşekkür etti. Çelik, "Değerli Bursasporlular 5 Şubat'ta başlattığımız kombine yenileme kampanyasında 12.085 taraftarımız gelecek sezon için koltuğunu yenilemişti. Bugün satışa sunduğumuz tüm koltuklara ise ilk günden çok büyük bir ilgi ve rağbet vardı.İlk 6 saat itibariyle 2.870 taraftarımız gelecek sezon için kombinesini yeniledi ve her geçen dakika sayı artmaya devam ediyor. Bizleri ilk günden bu yana destekleyen taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor ve herkesi kombine almaya ve üye olmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: Haber merkezi