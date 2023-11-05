Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'un 12. haftasında Bursaspor, sahasında Kırşehir FSK ile karşı karşıya geldi ve maçı 3-1'lik skorla kaybederek sahadan mağlup ayrıldı.

Maçın hakemlik görevini Volkan Okur üstlendi, yardımcı hakemler ise Mustafa Onur Özgenç ve Uğur Önay oldu.

Bursaspor'un sahaya sürdüğü kadroda Canberk Yurdakul, Furkan Emre Ünver, Ozan İsmail Koç, Ertuğrul Kurtuluş, Bilal Güney, Yusuf Sertkaya, Eren Tunalı, Çağatay Yılmaz, Mustafa Genç, Yiğit Fidan ve Berat Altındiş yer aldı.

Kırşehir FSK'nın kadrosunda ise Kadem Burak Yaşar, Cihat Aktaş, Gökay Güney, Ali Fırat Okur, Görkem Akdere, Ümit Can Tokcu, Tolga Şahin, Mehmet Ersavaş, Mert Özyıldırım, Fatih Üge ve Abdulkadir Kuzey bulunuyordu.

Maçta atılan goller şu şekilde kaydedildi: Kırşehir FSK'dan Fatih Üge (dk. 20) ve Abdulkadir Kuzey (dk. 45 penaltıdan), Bursaspor'dan ise Çağatay Yılmaz (dk. 39) fileleri havalandırdı. Maçın son anlarında Kırşehir FSK'dan Gökdeniz Varol (dk. 90+7) bir gol daha ekledi.

Maçın son dakikalarında iki oyuncu kırmızı kart görerek oyundan ihraç edildi. Bursaspor'dan Ertuğrul Kurtuluş (dk. 90+2) ve Kırşehir FSK'dan Furkan Tütüncü (dk. 90+2) bu kartları gördüler.

Ayrıca, maç boyunca sarı kartlar da gösterildi. Bursaspor'dan Bilal Güney, Ömer Turan Görgüç ve Kerem Kök ile Kırşehir FSK'dan Ali Fırat Okur ve Kadem Burak Yaşar sarı kart gören oyuncular arasındaydı.