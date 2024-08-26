Bursaspor, altyapısını güçlendirme çalışmalarına hızla devam ederken, Kocaelispor'un gelecek vadeden yeteneği Eren Narin'i kadrosuna kattı. Yeşil-beyazlı ekip, 18 yaşındaki orta saha oyuncusunu transfer ederek geleceğe yatırım yaptı.

Eren Narin, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde düzenlenen törende Bursaspor ile resmi sözleşmeyi imzaladı. 2006 doğumlu genç yetenek, ailesinin Bursa'ya taşınmasının ardından Kocaelispor'dan Bursaspor'a transfer oldu.

*Pay Alma Şartıyla Transfer*

Kocaelispor, Eren Narin'in bonservisini bir sonraki satıştan pay alma şartıyla Bursaspor'a devretti. Hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Eren, Vakıfköy'de Bursaspor U19 takımında forma giyecek.

Eren Narin, 2022-2023 sezonunda Kocaelispor U17 takımının Bölgesel Gelişim Ligi şampiyonluğuna ulaşmasında büyük pay sahibi olmuş ve "en değerli oyuncu" seçilmişti. Genç futbolcu, Bursaspor'un gelecekteki başarılarına katkı sağlama hedefiyle dikkat çekiyor.