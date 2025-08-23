Yeşil-beyazlı ekip, bir dönem Süper Lig'de yer alan ve Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil eden Yeni Malatyaspor’la 2. Ligin ilk maçına çıkıyor. 2014-15 sezonunda şampiyon tamamladığı TFF 2. Lig'e 10 yıl aranın ardından tekrar düşen Yeni Malatyaspor’u yenerek lige 3 puanla başlamak isteyen Bursaspor’da Teknik Direktör Adem Çağlayan ve ekibi hazırlıklarını tamamladı.

Bursaspor'un TFF 2. Ligde ilk maçı olan Yeni Malatyaspor karşılaşması, 24 Ağustos 2025 Pazar günü saat 16.00'da Bi Kanal ekranlarında taraftarla buluşacak.

Kaynak: BÜLTEN