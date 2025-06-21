Novel PVC’nin ana sponsorluğunda düzenlenen organizasyon, yoğun katılımla yeşil-beyaz bir şölene sahne oldu.

Bursaspor’un bu sezon kazandığı şampiyonluk coşkulu bir şekilde kutlanırken, etkinlikte söz alan dernek temsilcileri ve taraftarlar, yeni sezon öncesinde birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Sıcacık bir ortamda gerçekleşen buluşmada, genç yaşlı birçok Bursaspor tutkunu aynı masada bir araya gelerek kulüplerine olan bağlılıklarını yeniden gösterdi.

Etkinlik boyunca Bursaspor marşları, tezahüratlar ve hatıra fotoğrafları ile yeşil-beyaz renklere olan sevgi doruğa ulaştı. Taraftarlar, yeni sezonda da hem saha içinde hem tribünlerde kenetlenerek kulübü daha ileriye taşıma kararlılığında olduklarını vurguladı.