Ligde oynanan 20 maçta 15 galibiyet ve 5 beraberlik alarak topladığı 50 puanla en yakın takipçisi Karşıyaka’ya 9 puan fark atarak liderlik koltuğunda oturan Yeşil Beyazlılar, Silifke Belediye maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

20 maçta rakiplerine 43 atan ve kalesinde sadece 7 gol gören Bursaspor, kendi sahasında oynadığı 11 maçta ise 8 galibiyet ve 3 beraberlik almayı başardı. Bu maçlarda ise 24 gol atan yeşil beyazlılar kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

SİLİFKE BELEDİYE NASIL BİR TAKIM?

Ligde oynanan 20 lig maçında 9 galibiyet 6 beraberlik ve 5 mağlubiyetlik bir performans sergileyen Silifke Belediyespor, topladığı 33 puanla ligde 5. sırada bulunuyor.

Kendi sahasında oynadığı 9 maçta 13 puan, deplasman da ise 11 maçta 20 puan toplayarak dikkatleri üzerine çeken Silifke Belediye, deplasman maçlarında kalesinde sadece 15 gol görürken rakip filelere ise 23 gol atmayı başardı.

HAFTANIN EN KRİTİK MAÇI OLACAK

Bursaspor-Silifke Belediye maçı haftanın en kritik maçı olacak. Yeşil Beyazlılar maçı kazanması durumunda şampiyonluk yolunda ki avantajını en üst noktaya taşıyacak. Şampiyonluğun anahtarını açacak maça ilginin yoğun olması bekleniyor.

BURSASPOR-SİLİFKE BELEDİYE MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

Nesine 3. Lig 1. Grup 21. Hafta mücadelesinde Bursaspor-Silifke Belediye arasında ki karşılaşma 2 Mart Pazar Günü saat 14.00’de Matlı Stadyumu Atatürk Spor Kompleksinde oynanacak. Maç AS TV’den canlı olarak yayınlanacak.