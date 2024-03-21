Bursaspor Teknik Direktörü Ümit Şengül, “Önce Kırklarelispor’u sonra da Zonguldak Kömürspor’u devirerek şehrimizin umutlarını canlı tutmak istiyoruz” dedi. Tecrübeli teknik adam ayrıca, hedeflerinin 39-40 puan toplamak olduğunun altını çizdi.

Bursaspor Teknik Direktörü Ümit Şengül, Kırklarelispor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Son 3 haftada alınan 7 puanın da altını çizen Şengül, “Kazanamadığımız süreçten sonra 3 haftadır kaybetmeyen bir Bursaspor olduk. Futbolcularımız daha coşkulu oynamaya başladı. Antrenmanlarda uyguladıklarımızı sahaya yansıtmaya başladık. Çağatay Yılmaz ve Furkan Emre Ünver de bugün kendilerini deneyecek. Tam kadro sahaya çıkacağız diye düşünüyoruz. Çok güzel reaksiyon gösterdi oyuncularımız. Serik Belediyespor maçında hakem faciası yaşandı. O maçı da kazansak 3 maçta 9 puan elde edecektik. Şimdi yeni hedef koyduk. Birini aldık. Kırklarelispor’u yenip, deplasmanda da Zonguldak Kömürspor’u devirerek, şehrimizin umutlarını canlı tutmak istiyoruz” dedi.

“Hedefimiz 39-40 puan”

Ümit Şengül, rakipleri de analiz ederek, “Zonguldak Kömürspor ilk etaptaki rakibimiz. Onlar bizim 4 puan üzerimizde. Önce Kırklarelispor, sonra da Zonguldak Kömürspor’u yenmeliyiz. Afyonspor ve Serik Belediyespor da hedeflerimiz. Onları da geçmeliyiz. 39-40 puan almayı hedefliyoruz. Bir maç kayıp hakkı tanıyorum kendimize. Bunu başarabilecek gücümüz var. Deplasmanda kazanmayı alışkanlık haline getirdik. Ama 5 aydır evimizde kazanamıyoruz. Bunu da kıracağız. Kalan 7 maçın 4’ünü içerde oynayacağız. Rakiplerin de kaybetmesini bekleyeceğiz. Bizim kazanmamız da yetmiyor maalesef. Ama bizim hedefimiz onları yakalamak” şeklinde konuştu. Kırşehir FSK maçının hakemi ile ilgili de övgü dolu sözler sarf eden Şengül, “Kırşehir FSK maçının hakemi gördüğüm en iyi hakemdi. Bizim aleyhimize verdiği penaltıyı da verdi, lehimize olan kararı da verdi. Hiç eyyam yapmadı. Gördüğünü çaldı. İşte bize böyle hakemler lazım. Takdir ediyorum. Gördüğünü çalan, adil hakemlere ihtiyacımız var. Böyle hakemler olduğu müddetçe kazansak da kaybetsek de sıkıntı olmaz” diye konuştu.

“Önceki yönetim futbolcuları demoralize etmiş”

Bursaspor Teknik Direktörü Ümit Şengül, Kırklarelispor’la oynanacak maç öncesi taraftarına çağrıda bulunurken, oyuncularının da özgüveniyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tecrübeli teknik adam, “Bu haftaki maçımız pazar olsa daha iyi olurdu ama taraftarımızın bizi yalnız bırakmayacağına inanıyorum. Biz taraftarımızla güzeliz. Bursaspor taraftarı rakipler için fobidir. Bizim için ise itici bir güçtür. Biz de 5 ay sonra galibiyet alarak taraftarımızla kucaklaşmak istiyoruz. Futbolcu arkadaşlarımız da özgüvenlerini kazandı. Giden yönetim bu oyuncuları çok demoralize etmiş. Taraftara karşı, basına karşı, dışarıya karşı hep dışlamış ve kötülemiş. Oyuncular da kabuğuna çekilmiş. Bu oyuncuları bu düzeye getirmek çok süremizi aldı. Ama üç haftada 7 puan almayı başardık. Bu hafta da kazanarak bunu 10 puana çıkarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.