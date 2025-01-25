2. yarının ilk maçında kendi sahasında Düzcespor’la golsüz berabere kalan Bursaspor, küme düşmeme mücadelesi veren Tokat Belediye Plevnespor maçı çalışmalarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

BURSASPOR’DA SON DURUM

Pablo Martin Batalla’nın talebeleri, Tokat deplasmanından 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

Üst adalesinde yırtık tespit edilen Muhammet Demir’den yoksun sahaya çıkacak ekipte moraller üst seviyede.

Bursaspor geride kalan 16 hafta itibariyle elde ettiği 12 galibiyet ve 4 beraberlikte grubun tek yenilgisiz takımı olmayı sürdürürken, en yakın takipçisi olan 2. sırada ki Karşıyaka ile arasında 9 puan fark bulunuyor.

Yeniden galibiyet serisi yakalanması açısından oldukça önemli olan Tokat Belediye Plevne maçı için tüm önlemler alındı.

Pablo Martin Batalla, ev sahibi ekibin ligdeki durumu nedeniyle maça hırslı başlayacağını söyleyerek, tüm oyuncularını dikkatli olmaları konusunda uyardı. Taraftarın şampiyonluk özlemini gerçekleştirmek adına daha fazla sorumluluk almalarını isteyen Batalla’nın “Bursa’ya 3 puanla dönelim. Bize inananları mahcup etmeyelim” dediği öğrenildi.

BURSASPOR’UN DEPLASMAN KARNESİ

Bursaspor bu yıl deplasmanda 8 karşılaşmaya çıktı. Deplasman karnesi oldukça başarılı olan Yeşil Beyazlılar, bu maçların 6’sını kazanmayı bilirken, 2 maçta ise berabere kaldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandıran ekip kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

PLEVNE NASIL BİR TAKIM?

Nesine 3. Lig 1. Grubun mütevazi takımlarından biri olan Tokat Belediye Plevnespor geçtiğimiz hafta konuk olduğu Belediye Kütahyaspor’la 0-0 berabere kaldı.

Şu ana kadar oynadığı 16 karşılaşmada 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan ekip, bu maçlarda rakip fileleri 10 kez havalandırırken, kalesinde ise 16 gol gördü.

Gol yollarında sorunlar yaşayan ekip, defans hattında ise katı savunmasıyla biliniyor. Savunma futbolunu öne çıkaran kendi sahasında bugüne kadar oynadığı 7 karşılaşmanın sadece 2’sini kazanırken 2 maçta ise berabere kaldı. 3 karşılaşmada ise rakiplerine boyun eğen ekip bu karşılaşmalarda attığı 7 gole karşılık kalesinde ise 8 gol gördü. Plevnespor 20 Kasım 2024 tarihinden bu yana kendi sahasında maç kazanamadı.

TOKAT BLD PLEVNE-BURSASPOR MAÇ PROGRAMI

Nesine 3. Lig 1. Grup 17. Hafta mücadelesinde karşılaşacak olan Tokat Belediye Plevnespor- Bursaspor arasında mücadele 26 Ocak Pazar günü saat 14.00’de başlayacak. Maç AS TV’den canlı yayınlanacak.