Bursaspor Kulübü resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp yönetiminin geçmiş dönem mali kayıtlarının hukuka uygun olmadığı, gerçek durumla uyuşmadığı ve usule aykırı olduğu sonucuna varıldığı belirtildi. Bu nedenle, kulübün amacına aykırı olduğu düşünülen konuların yargı tarafından incelenmesi için hukuki yollara başvurulduğu ifade edildi.

Bursaspor Kulübü Derneği yönetim kurulu, yapılan bilanço incelemeleri sonrasında meydana gelen bu durumu tespit etmiş ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla resmi bir açıklama yapma gereği duymuştu. Kulübün yönetimi, belirtilen hukuki sorunların yargı mercileri tarafından detaylı bir şekilde ele alınmasını talep etti.

Bu süreçte, Bursaspor Kulübü, geçmiş döneme ait mali kayıtların yanlışlığının giderilmesi ve hukuka uygun bir yapıya kavuşması için ilgili yasal mercilerin desteğini arayacak. Yargı incelemesi sonucunda ortaya çıkacak kararlar, kulübün geleceği ve finansal durumu açısından önemli olacaktır.