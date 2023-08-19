Bursaspor, bu akşamki antrenmanda kendi içerisinde mücadele etti. Yeşil-beyazlı ekip, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ndeki Mesut Şen sahasında akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Yalçın Gündüz nezaretindeki idman, oyuncuların ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular iki farklı gruba ayrılarak kendi aralarında antrenman maçı yaptılar. Yeşil-beyazlılar, 21 Ağustos Pazartesi günü yapacakları çalışmayla hazırlıklarına devam edecekler.