FIBA Avrupa Kupası B Grubu’nda 6. ve son maçında Bursaspor Yörsan, Slovakya temsilcisi Patriotu Levice’yi Nilüfer Tofaş Salonu’nda konuk etti. Hafta arası ve geç saatte olmasına rağmen Bursasporlu basketbolseverlerin mücadeleye ilgisi bir hayli fazla oldu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Matlı Grup Başkanı ve Yörsan Genel Müdürü Özer Matlı, Bursaspor Yörsan Başkanı Sezer Sezgin ile birlikte mücadeleyi izledi.

En iyi ikinciler arasına girerek bir üst tura çıkmak isteyen yeşil beyazlılar ilk maçta 15 sayı farkla (78-63) yendikleri rakibini bu kez 97-101 yenilerek 2. Tur şansını yitirmiş oldu.

Bursaspor Yörsan mücadeleye Grantham’ın turnikesiyle başladı. Ardından David Mutaf’ın dış şut isabeti geldi: 5-0 2.dakika dolmadan sayılar 9-0 olunca Slovak temsilcisi çok erken mola almış oldu. Patriotu Levice ilk basketini 3.dakikaBojanovsky ile bulabildi. 11-2 7. DakikayıBursasporYörsan 16-7 önde geçerken Ömer Utku Al’ın turnikesiyle fark yeniden çift haneli sayılara 18-9 çıktı. Ardından konuk takım Terins’in dış şut isabetleriyle son 2 dakikada farkı 4 sayıya (20-16) indirdi. Bursaspor Yörsan ilk bölümü 28-25 önde kapadı.

Patriotu Levice, Nichols ile ilk basketi 12.dakikada bulunca fark 1 sayıya (28-27) indi. Ardından Terins’in şut şutisabetiyle konuk takım maçta ilk kez 28-30 öne geçti.15’de Bursaspor Yörsan Alex Gavriloviç’in dış şut isabetiyle 36-35 öne geçti. 16.dakikada ise David Mutaf’tan üst üste iki hücumda dış şut isabeti bulan Bursaspor Yörsan 5 sayılık (42-37) üstünlük buldu. Son dakikaya yeşil beyazlılar 47-42 önde girerken soyunma odasına 49-43 önde girdi.

3.Periyoda Patriotu Levice Terins’in turnikesiyle buldu: Ardından Bojanovsky basketi. Serhan Kavut’a çalınan teknik faul sonrasında 21.dakikada fark 1 sayıya (49-48) indi. Ardan Jaylon Brown ile gelen dış şut isabetleri farkı 7 sayıya (55-48) çıkardı. 25’de Ty Nichols’un turnikesi sayıları eşitledi: 60-6063-63’lük eşitlik sonrası Michineau ve Grantham ile sayılar buldu yeşil beyazlılar: 67-63 Bursaspor Yörsan’da gelen top kayıplarının ardından Patriotu Levice farkı 8-0’lık seri ile farkı 1 sayıya (72-71) indirdi. Son dakikada Terins’in dış şut isabetiyle 72-74 öne geçti. Ardından Jelks’in turnikesi geldi:

72 76

4.periyoda Bursaspor Yörsan 4 sayı geride girdi. Gamble’ninsmacı farkı 6 sayıya (72-78) çıkardı. Bursaspor Yörsan ilk sayılarını Michineau’nun faul atışlarıyla buldu: 74-78 33. dakikada Bursaspor Yörsan dış şutlarda isabet bulamayınca 76-83 geride kaldı. Ardından Gambie’nin smacı fark 9 sayıya çıkınca Bursaspor Yörsan’a mola aldırttı: 78-87 PatriotuLevice’de Jelks’in dış şut isabeti 35.dakikada farkı 12 sayıya (78-90) çıkardı. Bursaspor Yörsan üst üste David Mutaf, Gavriloviç ve Michineau ile saylılar bulunca fark 5 sayıya (85-90) indirdi. Ty Nichols, Jelks’in dış şut isabetleriyle fark yeniden 11 sayıya (85-96) çıktı. Bitime 1.18 kala JaylonBrown’ın dış şut isabeti farkı 6 sayıya (90-96) indirdi. 51 saniye kala David Mutaf farkı 4 sayıya (95-99) zindirdi. Gabriloviç’in dış şutu çemberden döndü. David Mutaf’ın faul atışları farkı 3 sayıya (97-100) indirdi. Patriotu Levicekarşılaşmayı 97-101 kazanırken rövanşı da almış oldu.

SALON: Nilüfer Tofaş

HAKEMLER: Straube Carsten (Almanya), Gyorgyi GizellaViola (Norveç), Ninkovic Nemanja (Sırbistan)

BURSASPOR YÖRSAN: PJ Pipes 5, Jaylon Brown 21, Ömer Utku Al 2, David Michineau 14, Donte Grantham 11, Josh Sharma 2, David Mutaf 18, Alex Gavriloviç 17, Berkay Candan 5

PATRİOTU LEVICE: Ty Nichols 23, Patrik Pazickyş 2, Stephon Jelks 8, Flex Terins 24, Aatu Kivimaki 7, DavrimAbrham 16, Boris Bojanski 6, Njegos Sikiras 0, Karl Gamble15, Alex Krajovic 0

1.PERİYOT: 28-25 Bursaspor Yörsan

DEVRE: 49-43 Bursaspor Yörsan

3.PERİYOT: 72-76 Patriotu Levice