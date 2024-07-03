Bursaspor, son olarak Karacabey Belediyespor’da forma giyen Yusuf Ziya Gümüş’le prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Yeni sezonda TFF 3. Lig’de mücadele edecek olan Bursaspor’da transfer rüzgarı devam ediyor. Uzun zaman sonra transfer tahtasını açan yeşil-beyazlı kulüp, son olarak Karacabey Belediyespor’da forma giyen Yusuf Ziya Gümüş’le anlaşmaya vardığını açıkladı. Bursaspor Kulübü’nden yapılan bildiride şu ifadelere yer verildi: “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Yusuf Ziya Gümüş ile prensip anlaşmasına varmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Kaynak: İHA