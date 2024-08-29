Bursaspor, Balıkesirspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta etkili bir performans sergiledi. İşte karşılaşmanın özet bilgileri:
Maç Özeti:
- 18. Dakika: Bursaspor'un Sedat Cengiz'in attığı golle 1-0 öne geçti.
- 36. Dakika: Balıkesirspor, Bertuğ Bayar'ın golüyle eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.
- 58. Dakika: Bursaspor'un Musa Çağıran'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucunda kazandığı penaltıyı Ahmet İlhan Özek başarıyla kullandı ve Bursaspor'u 2-1 öne geçirdi.
- 88. Dakika: Yiğitali Bayrak'ın attığı golle Bursaspor, karşılaşmayı 3-1 kazandı.
Maç Öncesi ve Atmosfer:
- Maç öncesinde her iki takım futbolcuları 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.
- Bursaspor taraftarları, misafir tribününün büyük bir kısmını doldurarak takımlarını destekledi.
- Maçı Ak Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de izleyenler arasındaydı.
Bursaspor'un bu galibiyeti, hem skorer hem de taraftar desteği açısından önemli bir başarı olarak öne çıktı.
Kaynak: Hâkimiyet Gazetesi