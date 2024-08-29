Bursaspor, Balıkesirspor'u 3-1 mağlup ettiği maçta etkili bir performans sergiledi. İşte karşılaşmanın özet bilgileri:

Maç Özeti:

18. Dakika: Bursaspor'un Sedat Cengiz'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Bursaspor'un Sedat Cengiz'in attığı golle 1-0 öne geçti. 36. Dakika: Balıkesirspor, Bertuğ Bayar'ın golüyle eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı.

Balıkesirspor, Bertuğ Bayar'ın golüyle eşitliği sağladı. İlk yarı 1-1'lik skorla tamamlandı. 58. Dakika: Bursaspor'un Musa Çağıran'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucunda kazandığı penaltıyı Ahmet İlhan Özek başarıyla kullandı ve Bursaspor'u 2-1 öne geçirdi.

Bursaspor'un Musa Çağıran'ın ceza sahası içinde düşürülmesi sonucunda kazandığı penaltıyı Ahmet İlhan Özek başarıyla kullandı ve Bursaspor'u 2-1 öne geçirdi. 88. Dakika: Yiğitali Bayrak'ın attığı golle Bursaspor, karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Maç Öncesi ve Atmosfer:

Maç öncesinde her iki takım futbolcuları 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları çerçevesinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı.

Bursaspor taraftarları, misafir tribününün büyük bir kısmını doldurarak takımlarını destekledi.

Maçı Ak Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik de izleyenler arasındaydı.

Bursaspor'un bu galibiyeti, hem skorer hem de taraftar desteği açısından önemli bir başarı olarak öne çıktı.