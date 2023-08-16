Yeşil beyazlı kulübün yönetimi, son günlerde gündemi meşgul eden kongre konusunda açıklamalarda bulundu. Yönetim, yapacakları kongrenin temel amacının, Gençlik ve Spor Bakanlığının kulüplerin yeni yasaya göre tüzüğe işlenmesi gereken konuları ele almak olduğunu belirtti.

Bursaspor yönetimi, aday olmayan bir ortamda aday olarak kulübün içinde bulunduğu zor durumu daha da karmaşık hale getirmemek amacıyla çabaladıklarını ifade etti. Genç futbolcuların sözleşmelerini dengeli bir şekilde yeniden yapılandırarak ve ödemelerini düzenleyerek takım içi dengeyi sağladıklarını vurgulayan yönetim, aynı zamanda futbolcuların sahada en iyi performansı sergilemeleri için gereken ödemeleri gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kulübün geleceğini olumsuz etkileyecek asılsız haberlere karşı mücadele etmek zorunda kaldıklarını da dile getiren yönetim, Bursaspor'un Türkiye'nin en büyük şehir kulüplerinden biri olduğunu ve tarihinde 5 kez şampiyonluk yaşamış bir şehir takımı olduğunu hatırlattı. Yönetim, kulübün bugün geldiği noktayı sadece kendilerine yüklemek ve mevcut sorunları yönetimin oluşturduğu izlenimi yaratmak yerine, geçmişteki katkıları da göz önünde bulundurmanın önemine vurgu yaptı.

Yapacakları kongrenin Gençlik ve Spor Bakanlığının direktifleri doğrultusunda kulüplerin yeni yasaya uygun olarak tüzüğe işlenmesini amaçladığını söyleyen yönetim, bu kongrenin en kısa sürede düzenlenmesi için çaba harcadıklarını belirtti. Ayrıca, kulüp taraftarlarının da Bursaspor'un gelişimine destek olmak adına yanlarında olduğunu ve bu zorlu süreçte birlikte hareket edeceklerini ifade ettiler.

Yönetim, son dönemlerde medyaya yansıyan "Kongre kararı alındı" haberlerini yalanladıklarını, ancak kongrenin yapılacağına dair bilgilerin yine de dışarıya sızdırıldığını dile getirdi. Bu noktada, asılsız algı oluşturanları eleştiren yönetim, Bursaspor'un geleceğini güçlendirmek adına verdikleri sözleri tutmaya devam edeceklerini vurguladı. Gençlik ve Spor Bakanlığının zorunlu kıldığı tüzük kongresini en kısa sürede gerçekleştirerek, kulübün yeni yasalara uygun bir tüzüğe sahip olmasını sağlayacaklarını belirttiler.