Bursaspor Kulübü, Türk futbol tarihinin ilk örneği olarak sosyal medyadan taraftarlarına çağrı yaparak, forma sponsorluğu ve reklam alanları için destek talebinde bulundu. Yeşil-beyazlılar, tüm Bursa halkının desteğine ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak, şehrinin takımını yalnız bırakmamaları çağrısında bulundu.

Kulüp, sosyal medya hesapları üzerinden iletişim numaralarını paylaşarak forma sponsorluğu ve reklam anlaşmaları için kapılarını taraftarlarına açtı. Göğüs, şort, tozluk ve şapka gibi forma parçalarının yanı sıra, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nin dış cephe sponsorluk alanları, antrenman sahası reklam panoları ve LED reklam alanları da destek bekleyen alanlar arasında yer aldı.

Bursaspor, taraftarlarına seslenerek, kulübünün maddi gücünü arttırmak ve daha rekabetçi bir takım olabilmek için bu reklam geliri fırsatlarının önemini vurguladı. Kulüp yönetimi, Bursa şehri ve taraftarlarının gururu olan takımlarının yanlarında olmalarının önemine dikkat çekerek, "Reklam alanlarımız sizleri bekliyor" ifadesiyle taraftarlarına çağrıda bulundu.