Yaklaşık üç yıl boyunca gelir elde edilemeyen gayrimenkullere talep olmaması üzerine, Yönetim Kurulu Üyesi Harun Yıldırım devreye girerek istasyonun ve daha sonra açık artırmayla işyerlerinin alınmasını sağladı. Yönetim, Bursaspor’a valilik onaylı "Yanındayım" hesabına en çok bağış yapacak alıcıya bu mülklerin devredileceğini ilan etti. Bu kapsamda, Serkan Aktulum 40 milyon TL bağış yaparak mülkün satışını gerçekleştirdi.

Kulüp, bu süreci yönetmede maddi imkanlarını seferber eden Harun Yıldırım'a ve bağış kampanyasının yürütülmesinde, resmi işlerin sonuçlandırılmasında emek veren Bakan Faruk Çelik’e teşekkür etti. Ayrıca tüm Yönetim Kurulu üyeleri ve hukukçulara da katkılarından dolayı minnettarlıklarını sundu.

Bu birliktelik sayesinde Bursaspor’un gelecekte kalıcı gelirler elde edeceği ve yeni projelere imza atacağı belirtildi.

Bağış Hesabı: 169,711,000 TL

Alınan Çekler: 120,789,000 TL

Toplam: 290,500,000 TL